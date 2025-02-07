مبابي عن ديربي مدريد: سيكون تحد مثير أمام زملائي بالمنتخب

يعيش كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد، أفضل لحظاته منذ انضمامه إلى صفوف الملكي، لكنه لم يسبق له أن خاض مواجهة أمام أتلتيكو مدريد، حيث غاب عن الديربي الذي أقيم سبتمبر الماضي بسبب الإصابة.

ومن المقرر أن يستضيف الميرينجي نظيره أتلتيكو مدريد، غدا السبت، ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الإسباني.



وأكد مبابي، خلال مقابلة قناة ريال مدريد: "ستكون مباراة رائعة ومهمة للغاية، هذه هي المرة الأولى التي أخوض فيها هذا اللقاء، متحمس جدًا للعب ومساعدة الفريق، وآمل أن نحقق الفوز".

وأضاف: "دائمًا ألعب من أجل الفوز، وهذه المباراة ستكون حاسمة بالنسبة لنا ولجماهير ريال مدريد".

وأوضح: "الهدف دائمًا هو الانتصار، خصوصًا عندما نواجه أتلتيكو مدريد في ظل الوضع الحالي في الليجا، حيث إنهم قريبون منا في الترتيب. علينا الفوز وسنبذل كل شيء لتحقيق ذلك".

وعن دعم الجماهير، علق مبابي: "الجماهير دائمًا معنا، وأتوقع أن يكون البرنابيو ممتلئًا بأجواء رائعة، كما هو الحال دائمًا. نأمل أن يساعدونا في الفوز وأن نثبت أننا الفريق الأفضل".

وعن مواجهة زملائه في المنتخب الفرنسي بفريق أتلتيكو، قال مبابي: "أفضل ذلك، أعتقد أنه من الأسهل اللعب ضد لاعبين لديك علاقة جيدة معهم، لأنهم يدركون أن الأمر ليس شخصيًا".

واستكمل: "نحن ندافع عن ألوان فريقنا، وبعد المباراة نظل أصدقاء، لكن خلال اللقاء سأقدم كل ما لديّ من أجل ريال مدريد. يجب أن نفوز".

وتحدث مبابي عن رياضته المفضلة بعد كرة القدم، حيث أفاد: "أحب كرة السلة وأتابع الـNBA. صديقي سيرج إيباكا هنا أيضًا، وأحاول متابعة فريق ريال مدريد لكرة السلة".

وسئل عن المكان الذي يفضل قضاء وقت راحته فيه، فأجاب: "المنزل. عندما تلعب مباراة كل 3 أيام، يصبح البقاء في المنزل أمرًا مهمًا جدًا للاستراحة، سواء مع العائلة أو الأصدقاء أو حتى بمفردك".

وأتم: "نحن نسافر كثيرًا ونلعب العديد من المباريات خارج ملعبنا، لذلك عندما تتاح لي فرصة الاسترخاء في المنزل، أستغلها بأفضل طريقة ممكنة".