 محافظ الوادي الجديد: توفير وحدتين سكنيتين بالقاهرة لإقامة مرضى الأورام - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ الوادي الجديد: توفير وحدتين سكنيتين بالقاهرة لإقامة مرضى الأورام

عمرو بحر
نشر في: الجمعة 7 فبراير 2025 - 12:46 م | آخر تحديث: الجمعة 7 فبراير 2025 - 12:46 م

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن تنفيذ أعمال رفع كفاءة وصيانة لوحدتين سكنيتين مملوكتين للمحافظة بمنطقة القصر العيني بالقاهرة، تمهيدًا لتخصيصهما كمقر إقامة ومبيت لمرضى الأورام من أبناء المحافظة أثناء تلقيهم العلاج بالمستشفيات المتخصصة في القاهرة، وذلك تخفيفًا عنهم وتوفيرًا لمقر إقامة لائق.

وأوضح المحافظ أن أعمال التطوير تتم تحت إشراف وحدة التطوير الحضري بالمحافظة، ومن المقرر الانتهاء منها قريبًا، ليتم بعدها تأثيث الوحدات وتجهيزها بكل الاحتياجات اللازمة لضمان راحة المرضى والنزلاء.

وأشار الزملوط إلى ضرورة تسجيل المرضى الذين يحتاجون إلى الإقامة بالقاهرة لدى مؤسسة التكافل الاجتماعي بالوادي الجديد، للاستفادة من هذه الخدمة، التي تأتي في إطار جهود المحافظة لدعم المرضى والتخفيف من الأعباء عنهم وعن ذويهم.


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