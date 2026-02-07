إيران تستضيف حفل تأبين للدكتور أحمد عمر هاشم الأحد

أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، السبت، بإقامة حفل تأبين لعضو هيئة كبار العلماء السابق بالأزهر الشريف ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، وأحد أبرز علماء الأمة الإسلامية الدكتور أحمد عمر هاشم، غدًا الأحد في العاصمة طهران.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، إن «هذه المراسم تهدف إلى تعزيز العلاقات الأكاديمية بين إيران وجامعة الأزهر».

وأشارت إلى إقامة الحفل غدا الأحد، من الساعة 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا (بالتوقيت المحلي)، باستضافة جامعة المذاهب الإسلامية الدولية في طهران.

وتوفي الدكتور أحمد عمر هاشم، بعد مسيرة علمية وأكاديمية وفكرية حافلة، بالعاصمة القاهرة في أكتوبر 2025.

ويعد الفقيد أحد أبرز علماء الأزهر الشريف في العصر الحديث، ووُلد في 6 فبراير 1941، ونشأ في بيئة أزهرية محافظة حبّبته في علوم الدين منذ صغره.

وشغل الراحل منصب رئيس جامعة الأزهر، كما تولّى مهام نائب رئيسها للتعليم والطلاب والدراسات العليا.

وآخر منصب تقلده الشيخ أحمد عمر هاشم، عضوية هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وعضوية مجمع البحوث الإسلامية، إلى جانب مشاركته في العديد من الهيئات العلمية والدعوية داخل مصر وخارجها.

والجمعة، احتفت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بالذكرى الـ85 لميلاد العالم المحدث الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، تقديراً لمسيرته الحافلة التي انطلقت من قرية «بني عامر» بالشرقية.

وأكدت الهيئة في بيانها بهذه المناسبة، أن الدكتور أحمد عمر هاشم يمثل نموذجاً فريداً للقاضي والداعية والأديب الذي جمع بين دقة الرواية وعذوبة الأسلوب. وأشارت إلى أن الاحتفاء بذكرى ميلاده هو احتفاء بقيمة «العالم العامل» الذي نذر حياته لتحقيق وصية والده بخدمة القرآن والسنة.