السجن 6 شهور مع وقف التنفيذ لكاردينال فرنسي تستر على جرائم تحرش بالأطفال

ذكرت قناة "فرانس 3" التليفزيونية الحكومية اليوم الخميس أن حكما بالسجن ستة شهور مع وقف التنفيذ قد صدر بحق أحد أبرز الأساقفة الكاثوليك في فرنسا، بسبب إدانته بعدم الإبلاغ عن اتهامات بتحرش قساوسة بالأطفال.

وأدين كاردينال ليون ،فيليب باربارين، على الرغم من مطالبة ممثلي الادعاء العام بتبرئته خلال محاكمته في يناير.

ورفعت جمعية الضحايا الدعوى مباشرة بعد أن أغلق المدعون الملف في عام 2016 .

واتهم باربارين وخمسة آخرون من رجال الكنيسة بالتقاعس عن الإبلاغ عن اتهامات بالتحرش ضد قس يشتبه في أنه اعتدى على عشرات الأطفال في ثمانينيات القرن الماضي.