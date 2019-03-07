شهدت أسعار السلع الغذائية العالمية ارتفاعا في شهر فبراير، حيث بلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء 167.5 نقطة بارتفاع بنسبة 1.7 بالمائة مقارنة مع شهر يناير، مدفوعا بشكل كبير بارتفاع حاد في أسعار مشتقات الألبان، بحسب تقرير الفاو الذي تلقت "الشروق" نسخة منه.

ووصل المؤشر، الذي يقيس نسبة التغير الشهري في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية، الآن إلى أعلى مستوياته منذ أغسطس 2018، غير أنه ما يزال أقل بنسبة 2.3 بالمائة عما كان عليه خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وبلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الحبوب 169 نقطة تقريبا في شهر فبراير، بارتفاع طفيف عن شهر يناير، والسبب في ذلك بالأساس يعود إلى ثبات أسعار الذرة.

وارتفع مؤشر الفاو لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.8 بالمائة، ليصل إلى 133.5 نقطة، مسجلا أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2018.

ويرجع الارتفاع في شهر فبراير بصورة أساسية إلى ارتفاع أسعار زيوت النخيل والصويا ودوار الشمس.

كما حقق مؤشر الفاو لأسعار اللحوم ارتفاعاً طفيفاً، مدعوماً بارتفاع أسعار لحوم الأبقار والخنزير.

وارتفع مؤشر الفاو لأسعار منتجات الألبان بنسبة 5.6 بالمائة مقارنة بشهر يناير، مدفوعاً بطلب قوي على استيراد مسحوق الحليب كامل الدسم والخالي من الدسم والأجبان، كما ارتفعت أسعار الزبدة بسبب انخفاض موسمي متوقع في إنتاجها.

وارتفع مؤشر الفاو لأسعار السكر بنسبة 1.2 بالمائة عن شهر يناير، ويعزى السبب في ذلك بصورة كبيرة إلى المخاوف بشأن توقعات الانتاج في بعض البلدان الرئيسية المنتجة لقصب السكر.

وفي موجز إمدادات الحبوب والطلب عليها، الذي نشرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم، خفضت الفاو مستوى توقعاتها بشأن إنتاج العالم من الحبوب في 2018 إلى 2.609 مليون طن، أي أقل بمقدار 2.8 مليون طن عن شهر يناير.

وتستند آخر المراجعات بالكامل تقريباً إلى انخفاض التقدير بشأن ناتج الذرة الصفراء في الولايات المتحدة مما يعزز الانخفاض السنوي العام في الإنتاج العالمي من الحبوب.

كما خفضت الفاو هذا الشهر توقعاتها بشأن نسبة مخزونات واستخدام الحبوب في العالم في 2018/2019. غير أن نسبة الحبوب المرحلّة عالمياً إلى الاستخدام (المخزون إلى الاستخدام) في 2018/2019، والتي من المتوقع أن تنخفض من 30.5 بالمائة في 2017/2018 إلى 28.3 بالمائة في 2018/2019، ما تزال في مستويات مريحة نسبيا.

وقد انخفضت توقعات الفاو بشأن تجارة الحبوب عالمياً في 2018/2019 بمقدار 2 مليون طن منذ الشهر الماضي لتزيد قليلاً عن 413 طن.

ومن بين الحبوب الأساسية، انخفضت التوقعات بشأن تجارة القمح العالمية إلى 800.000 طن تقريبا بسبب ضعف وتيرة عمليات الشراء من قبل العديد من البلدان في آسيا وأمريكا الجنوبية.