باريس سان جيرمان يكشف مصير إصابة ديمبلي

أصدر باريس سان جيرمان بيانًا رسميًا بشأن إصابة عثمان ديمبلي، لاعب الفريق، التي تعرض لها خلال مباراة أرسنال في دوري أبطال أوروبا.

وقال سان جيرمان في بيانه أن ديمبلي تعرض لشد في أوتار الركبة في فخذه الأيمن وحالته تتحسن حاليًا، وسيتم الإعلان عن آخر المستجدات في الوقت المناسب.

وتأكد غياب اللاعب في المباريات القادمة بداية في مباراة ستراسبورج يوم السبت المقبل في الدوري الفرنسي.

فيما تشير التوقعات الى المشاركة في مباراة الإياب أمام أرسنال ولكن لم يتم الإعلان عن أي تفاصيل حتى الآن.

وقال أرتيتا، الذي قضى فترة قصيرة كلاعب معار إلى باريس سان جيرمان خلال مسيرته، للصحفيين "وصلنا إلى نهاية المباراة الأولى، وستكون رسالتي في نهايتها هي نفسها تمامًا كما كانت أمام ريال مدريد بعد فوزنا 3-0 على أرضنا".

وتابع: “علينا الذهاب إلى باريس والفوز بالمباراة، بوسعنا القيام بذلك، رأيت فريقين جيدين للغاية لكن الفارق ضئيل فيما بينها، اتسما بالكفاءة والجودة أمام المرمى”.

واختتم: "حارس المرمى أيضًا كان له دور في النتيجة التي رأيناها، إذا أردت التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، فعليك تقديم أداء مميز، وسنتوجه إلى باريس لتقديم ذلك".