علق النجم الإنجليزي مايكل أوين مهاجم ليفربول السابق، على معادلة محمد صلاح نجم الريدز لرقمه التاريخي.

وبات صلاح أول لاعب في ليفربول يسجل 20 هدفا في مختلف المسابقات لـ3 مواسم متتالية منذ مايكل أوين الذي حقق هذا الرقم في موسم 2002 - 2003.

وكتب مايكل أوين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» معلقا على معادلة صلاح لرقمه:«لم أعتقد أن الأمر سيستغرق 20 عاما كي يحدث».

وعلق أسطورة الكرة الإنجليزية على جملة أن صلاح لاعب الموسم الواحد قائلا:«صلاح لم ينته بعد».

وأحرز صلاح حتى الآن 16 هدفا في منافسة الدوري الإنجليزي، وعلى بعد هدف واحد من جيمي فاردي وبير إيميرك أوباميانج أصحاب صدارة ترتيب الهدافين ( 17 هدفا ).

Didn't think it would take best part of 20 years for that to happen....😳



Sure @MoSalah hasn't finished yet! 👏👏👏 https://t.co/GbHF9ko8pu