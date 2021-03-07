قال طارق صبور مستشار المعارض بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، إن معرض «البازار» للمشغولات والحرف اليدوية وديكورات المنزل، ينطلق يوم الخميس المقبل ويستمر لمدة 10 أيام، لافتًا إلى توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكرار المعارض المماثلة، خلال زيارته «تراثنا» شهر أكتوبر الماضي.



وأضاف خلال تصريحات لجولة أخبار «الآن»، المذاعة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن «البازار» من المقرر أن يضم 400 عارض وعارضة من مختلف محافظات الجمهورية، بعدد 28 حرفة ما بين الحرف اليدوية والمشغولات غير اليدوية والأثاث المنزلي والديكورات، موضحًا أن المعرض مقام على مساحة 6 آلاف متر.



وذكر أن «البازار» يضم 120 عارضًا جديدًا، متابعًا: «يقدمون منتجات مميزة، فمصر تحوى 2 مليون حرفي وتعد المعارض أهم منفذ تسويقي والمتنفس لهم».



وأوضح مستشار المعارض بجهاز تنمية المشروعات، أن فترة التوقف عن إقامة المعارض خلال الموجة الأولى لفيروس كورونا والتي استغرقت ستة أشهر أثرت على الحرفيين، مؤكدًا أن توقيت «البازار» مناسب وخاصة مع اقتراب حلول عيد الأم وشهر رمضان ويوم المرأة المصرية.



وتنطلق يوم الخميس المقبل، فعاليات معرض «البازار» للمشغولات اليدوية وديكورات المنزل ولمدة عشرة أيام حتى 20 مارس، بالمعرض الدائم لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بأرض المعارض بمدينة نصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



