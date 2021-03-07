قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إن التجارة غير النفطية بين بلاده والبحرين شهدت نموا كبيرا خلال السنوات الماضية من 4.6 مليار دولار أمريكي في عام 2017 إلى 7.8 مليار دولار أمريكي في عام 2019 ، مشيرا إلى أن مجال الاستثمار شهد تدفقات متبادلة بمليارات الدولارات خلال السنوات الماضية في العديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن هذه التصريحات جاءت خلال ترؤس عبدالله بن زايد، أعمال الدورة التاسعة من اللجنة المشتركة بين الإمارات والبحرين التي عقدت اليوم الأحد، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، حيث ترأس الجانب البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية.

وقال عبد الله بن زايد، إن الاستجابة الإماراتية والبحرينية لأزمة "كوفيد-19" وتداعياتها الصحية والاقتصادية، شكلت نموذجا يحتذى به وتجسد التعاون الناجح بين الشركاء، مؤكدا عمق العلاقات الثنائية التي تمتد جذورها لفترة طويلة قبل قيام العلاقات الدبلوماسية عام 1971.

ودعا، سلطات الطيران في البلدين لبحث زيادة عدد الرحلات المتبادلة وخاصة مع اقتراب العودة لمعدلات التشغيل في أقرب وقت ممكن، قائلا "أما فيما يخص التعاون الثنائي على جميع الأصعدة تتطلع دولة الإمارات للحصول على دعم الأشقاء في مملكة البحرين في ترشحها لعدد من المنظمات الدولية ومتعددة الأطراف كدعم ترشح دولة الإمارات لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية للفئة "ب" للفترة "2022- 2023" في الانتخابات التي ستعقد في لندن العام الجاري".

وفي ختام الاجتماع .. وقع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني على 3 مذكرات تفاهم بين البلدين، شملت مذكرة تفاهم بين لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير بدولة الإمارات واللجنة الوطنية بشأن حظر واستحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة بمملكة البحرين، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإعلامي، ومذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بدولة الإمارات ومحمية ومنتزه العرين بمملكة البحرين.

كما وقع الجانبان على برنامجين تنفيذيين بين البلدين، وهما البرنامج التنفيذي في مجال الكهرباء والماء "2021- 2023"، والبرنامج التنفيذي في مجال حماية البيئة والشؤون المناخية 2021- 2023".