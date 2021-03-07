الخشت: مستشفى قصر العيني يحقق نتائجا مبهرة في علاج مصابي كورونا

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن السنوات الثلاث الأخيرة تشهد طفرة في مجال البحث العلمي، طبقًا لمحركات البحث الدولية.

وأضاف الخشت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء اليوم الأحد، أن الجامعة حققت طفرة في الأبحاث العلمية خاصة المتعلقة بكورونا، مؤكدًا أن مستشفى قصر العيني يحقق نتائج مبهرة في علاج حالات كورونا.

وأوضح أن الجامعة قدمت خلال السنوات الثلاث الأخيرة 22% من إجمالي الأبحاث العلمية التي قدمتها الجامعة حتى الآن، معقبًا: «جامعة القاهرة تتحدى نفسها.. ولدينا علماء على أعلى مستوى».

وذكر أن الطفرة التي حدثت في السنوات الثلاث الأخيرة أدت إلى تصنيف الجامعة ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في مجال البحث العلمي، بالتوازي مع التطور الحالي في العلوم الاجتماعية والإنسانية والإدارية والآداب، والتي تدخل ضمن أفضل 300 جامعة رغم الأعباء التعليمية الكبيرة.

وأكد أن الجامعة تمكنت من تحقيق هذه الطفرة في مجال البحث العلمي نتيجة خطة استراتيجية أعلن عنها في 2017، لافتًا إلى أن الجامعة رائدة في إنتاج الفرق البحثية.