بوتين: جنود الخدمة الإلزامية لن يشاركوا في العملية العسكرية في أوكرانيا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إن جنود الخدمة الإلزامية في الجيش الروسي لن يشاركوا في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأضاف الرئيس الروسي، أن العملية سينجزها فقط العسكريون المحترفون، وذلك وفقًا لما أفادته وكالة «سبوتنيك» الروسية، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.

وتقترب الحرب الروسية من إتمام أسبوعها الثاني، وقد خلّفت موجات نزوح كبيرة للغاية، كما أنّ أعباء إنسانية كبيرة خلفتها الحرب التي لا يلوح في الأفق نهاية قريبة لها.

وأعلنت سفارة موسكو لدى مينسك، مساء اليوم الاثنين، عن اختتام الجولة الثالثة من المفاوضات بين الحكومة الروسية والسلطات الأوكرانية في بيلاروس.

وجرت المفاوضات في منطقة بيلافيجسكايا بوشا، التي استضافت الجولة الثانية من العملية التفاوضية يوم 3 مارس، واستمرت نحو 3 ساعات.

من جانبه قال الوفد الأوكراني المفاوض، إن الجولة الثالثة من المفاوضات مع روسيا لم تسفر عن نتائج من الممكن لها أن تحسن الوضع، لافتًا إلى أن هناك تقدمًا طفيفًا في المفاوضات مع الروس بشأن الممرات الآمنة.