 مستشار رئاسي أوكراني: المحادثات مستمرة مع روسيا بشأن ممرات الإجلاء - بوابة الشروق
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مستشار رئاسي أوكراني: المحادثات مستمرة مع روسيا بشأن ممرات الإجلاء

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 7 مارس 2022 - 11:01 ص | آخر تحديث: الإثنين 7 مارس 2022 - 11:01 ص

قال مستشار رئاسي أوكراني، إنّ المحادثات مستمرة مع روسيا بشأن ممرات الإجلاء.

ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن المستشار الرئاسي قوله (دون تسميته)، اليوم الاثنين، إنّ كل شخص له الحق في أن يقرر وجهته لكن سيتم استغلال الأشخاص الذاهبين إلى روسيا.

وأعلنت روسيا، وقف إطلاق النار في مدن أوكرانية عدة اعتبارا من صباح الاثنين، وفتح ممرات إنسانية في مناطق عدة بعد يوم من إجبار مئات الآلاف من المدنيين الأوكرانيين - الذين يحاولون الفرار - على الاحتماء من القصف الروسي الذي استهدف مدنا في وسط وشمالي وجنوبي أوكرانيا.

وفي الوقت الذي تحدث فيه مسؤولون أوكرانيون عن الوضع الكارثي خلال جهود الإجلاء الفاشلة في ضواحي كييف، خطط مسؤولون من كلا الجانبين لإجراء جولة ثالثة من المحادثات الاثنين.

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