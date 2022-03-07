قال زعيم الانفصاليين في لوجانسك ليونيد باسيتشنيك، إنه تم تحرير معظم أراضي ما أسماها "جمهورية لوجانسك"، لافتًا إلى محاصرة "المستوطنات المتبقية".



ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن باسيتشنيك قوله: "اليوم، تم تحرير كامل أراضي جمهورية لوجانسك الشعبية تقريبًا... لم نقم بعد بتحرير المناطق المحصنة الخطيرة - مثل سيفيرودونتسك، وروبيزني، وليزيشانسك. إنها محاصرة عمليا".



وأعلنت روسيا، وقف إطلاق النار في مدن أوكرانية عدة اعتبارا من صباح الاثنين، وفتح ممرات إنسانية في مناطق عدة بعد يوم من إجبار مئات الآلاف من المدنيين الأوكرانيين - الذين يحاولون الفرار - على الاحتماء من القصف الروسي الذي استهدف مدنا في وسط وشمالي وجنوبي أوكرانيا.



وفي الوقت الذي تحدث فيه مسؤولون أوكرانيون عن الوضع الكارثي خلال جهود الإجلاء الفاشلة في ضواحي كييف، خطط مسؤولون من كلا الجانبين لإجراء جولة ثالثة من المحادثات، اليوم الاثنين.