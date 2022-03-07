البوروندي وينيمانا حكما لمواجهة الزمالك والوداد بدوري الأبطال

كشف تقرير مغربي، عن تعيين الاتحاد الإفريقي "كاف" طاقم تحكيم بوروندي للقاء المنتظر بين الزمالك والوداد البيضاوي، في الجولة الـ4 من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الزمالك مع نظيره الوداد المغربي، على ستاد القاهرة الدولي، الجمعة المقبلة، بحثا عن الفوز الأول له بـ دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، عقب الخسارة بثلاثية أمام نفس الفريق والتعادل مع ساجرادا وبترو أتليتكو الأنجوليين.

وأكد موقع البطولة المغربي، أن لجنة الحكام بـ "الكاف"، قررت إسناد مباراة الزمالك والوداد لـ الحكم الدولي البوروندي باسيفيك وينيمانك.

وأوضح الموقع، أنه سيعاونه كلا من "هابيما ويلي (مساعد أول)، وهيرفي كاكونزي (مساعد ثان)".