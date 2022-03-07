تجريد بوتين من جميع ألقابه ومناصبه في الاتحاد الدولي للجودو

قرر الاتحاد الدولي للجودو تجريد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وشخصيات روسية بارزة من دائرة المقربين منه والتي تعرف باسم "الأوليغارشية" من جميع الألقاب التي فازوا بها والمناصب التي شغلوها بالاتحاد.

وأوضح الاتحاد الدولي للجودو ومقره في بودابست أن "الاتحاد الدولي للجودو يعلن أن السيد فلاديمير بوتين والسيد اركادي روتنبرج تم تجريدهما من كل المناصب التي شغلوها في الاتحاد الدولي للجودو".

وكان بوتين قد جرد من الرئاسة الفخرية للاتحاد الدولي للجودو الأسبوع الماضي، حيث أرجع الاتحاد السبب في هذا القرار إلى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

واشتهر بوتين بعشقه لرياضة الجودو وقد حضر بعض المنافسات خلال أولمبياد لندن 2012.

ويعتبر روتنبرج صديقا قديما لبوتين وكان عضوا باللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للجودو وشغل منصب مدير التطوير.