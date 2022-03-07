الأرصاد تحذر من أمطار وارتفاع الحرارة في جميع أنحاء مصر الثلاثاء 8 مارس

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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من منخفض حراري جديد يسيطر على كافة أنحاء مصر.

حيث تندفع كميات كبيرة من الرطوبة في الطبقة البنائية 700 ملي بار وتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الامطار علي شمال البلاد تكون متفاوتة الشدة وتغزر علي مناطق من السواحل الغربية( السلوم ومطروح ) وتمتد إلى الدلتا تكون متوسطة وتخف حدتها على القاهرة.

كما يمر غطاء سحابي على مصر الوسطى قد تتساقط منه بعض الأمطار في المناطق التي تسمح كميات الرطوبة بذلك.

كما ترتفع درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس دافئ على القاهرة حار على جنوب الصعيد.

وتنشط سرعات الرياح نسبيا على الصحراء الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك.