الإمارات ترسل 30 طنا من الإمدادات الطبية والإغاثية العاجلة إلى أوكرانيا

أرسلت الإمارات اليوم الاثنين، طائرة تحمل على متنها 30 طنا من المواد والإمدادات الطبية والإغاثية لأوكرانيا، وذلك في إطار تقديم الدعم العاجل لإغاثة المدنيين المتضررين؛ استجابة للمناشدة الإنسانية الدولية لدعم النازحين في أوكرانيا واللاجئين في دول الجوار في ظل وجود أكثر من 1.2 مليون لاجئ حتى الآن.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن الطائرة هبطت في مدينة لوبلن في بولندا، مؤكدة أنه تم تسليم الإمدادات الطبية والإغاثية إلى السلطات الأوكرانية في بولندا؛ ليتم تحريكها إلى داخل البلاد.

وقال سفير الإمارات لدى أوكرانيا سالم أحمد سالم الكعبي: "يأتي إرسال طائرة الإمدادات الطبية والإغاثية في إطار حرص الدولة على ضمان توفير المتطلبات الإنسانية الضرورية في حالات النزاع للمدنيين، خاصة من النساء والأطفال بما يكفل توفير الاحتياجات الضرورية في مثل هذه الظروف الراهنة وما نتج عنها من تفاقم الأوضاع الإنسانية".

يذكر أن الإمارات أعلنت عن تبرع بقيمة 18.36 مليون درهم (5 ملايين دولار أمريكي) استجابة لنداء الأمم المتحدة العاجل، وخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين في أوكرانيا، بما يعكس تركيز الدولة على مبادئ التضامن الإنساني في حالات النزاع.