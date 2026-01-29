سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفاد معهد الإحصاء التركي، اليوم الخميس، بأن معدل البطالة في تركيا انخفض بشكل ملحوظ إلى أدنى مستوى تاريخي له في ديسمبر.

وتراجع معدل البطالة المعدل إلى 7.7% في ديسمبر مقارنة بـ8.5% في الشهر السابق.

ويعد هذا أدنى معدل تسجله البلاد منذ بدء سلسلة البيانات في عام 2005.

وانخفض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 286 ألف شخص على أساس شهري ليصل إلى 74. 2 مليون شخص في ديسمبر.

كما انخفض عدد المشتغلين بمقدار 42 ألف شخص ليصل إلى 7. 32 مليون شخص في ديسمبر، فيما استقر معدل التوظيف عند 1. 49% دون تغيير منذ نوفمبر.

وتراجع معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً إلى 1. 14%، مقارنة بـ2. 15% في الشهر السابق.