أفاد معهد الإحصاء التركي، اليوم الخميس، بأن معدل البطالة في تركيا انخفض بشكل ملحوظ إلى أدنى مستوى تاريخي له في ديسمبر.
وتراجع معدل البطالة المعدل إلى 7.7% في ديسمبر مقارنة بـ8.5% في الشهر السابق.
ويعد هذا أدنى معدل تسجله البلاد منذ بدء سلسلة البيانات في عام 2005.
وانخفض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 286 ألف شخص على أساس شهري ليصل إلى 74. 2 مليون شخص في ديسمبر.
كما انخفض عدد المشتغلين بمقدار 42 ألف شخص ليصل إلى 7. 32 مليون شخص في ديسمبر، فيما استقر معدل التوظيف عند 1. 49% دون تغيير منذ نوفمبر.
وتراجع معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً إلى 1. 14%، مقارنة بـ2. 15% في الشهر السابق.