تطوير 3 طرق رئيسية بمدينة طور سيناء بتكلفة 152 مليون جنيه

تشهد مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، طفرة في مجال تطوير الطرق الداخلية المحورية بها، إضافة إلى إنشاء شبكة طرق تربط المدينة بكل القرى والوديان والتجمعات البدوية التابعة لها، وذلك ضمن خطة تطوير المدينة كونها عاصمة محافظة جنوب سيناء.



وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى وضع مخطط لتطوير المدينة وتحويلها إلى عاصمة حقيقية لمحافظة جنوب سيناء، وذلك من خلال إعادة تخطيط شبكة الطرق الداخلية لها، وإقامة المشروعات الخدمية والترفيهية بها، لتلبية احتياجات المواطنين.



وأوضح المحافظ في تصريح لـ "الشروق" اليوم الإثنين، أنه جارٍ استكمال تطوير 3 طرق محورية بالمدينة، وهم طريق الجبيل الرابط بين المدينة وقرية الجبيل ليمتد حتى منطقة الجبيل الجديدة بعرض 9 أمتار مع تطوير الكورنيش، بطول 1.5 كيلو متر، وتكلفة 17 مليون جنيه، ورصف وازدواج الطريق الرابط بين المدينة وتجمعي ميعر والشيخ موسى بتكلفة تصل إلى 77 مليون جنيه، وبطول 25 كيلو مترًا، ورصف طريق حمام موسى الساحلي بتكلفة 57 مليون جنيه، ويبلغ طوله 3,5كيلو متر، وعرض 7 أمتار، بتكلفة إجمالية تصل إلى 152 مليون جنيه.



من جانبه، قال المهندس ناجي إبراهيم، مدير عام منطقتي تعمير شمال وجنوب سيناء، إن مدينة طور سيناء شهدت طفرة في مجال تطور الطرق خلال العام المالي 2020 – 2021، بواقع تطوير 7 طرق محورية منها طريق الكورنيش بداية من أمام ديوان عام المحافظة حتى استراحة المحافظ بطول 3.5 كيلو متر وعر 11مترًا، والطرق الداخلية بحي المروة منها شارع الغازلتين الرئيسي 725 مترًا وعرض 8 أمتار، وشارع زكريا محي الدين بطول 514 مترًا وعرض 8 أمتار، شارع سعد زغلول بطول 410 مترًا وعرض 14 مترًا، وشارع نقطة شرطة توشكي بطول 230 مترًا وعرض 8 أمتار، وتطوير الطرق المؤدية لمسجد روضة الإسلام بطول 1100 متر وعرض 11 مترًا، ربط مدرسة نجيب محفوظ بطريق توشكي الرئيسي بطول 125 مترًا وعرض 8 أمتار.



وتابع مدير منطقتي تعمير شمال وجنوب سيناء، كما جرى ربط طريق الوادي بالطريق الأوسط بقرية الوادي التابعة لمدينة الطور بطول 400 متر، بداية من طريق الجزارين حتى طريق الآبار بعرض 8 أمتار، وربط حي النصر بحي مبارك الجديد بطول 400 متر وعرض 8 أمتار، وربط حي الزهراء بالمنطقة الحرفية بطول 350 مترًا، وعرض 8 أمتار، وربط طريق الكورنيش بحي الزهور، وذلك بطول 370 متر وعرض 10 أمتار، وتطوير وازدواج طريق أحمد حمدي بداية من مسجد السلام حتى مجمع المصالح الحكومية، بطول 600 متر، وعرض 25 مترًا.