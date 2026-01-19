50 ألف جنيه غرامة مالية على الزمالك في كأس العاصمة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة السابعة من دور المجموعات، وذلك طبقًا للائحة مسابقة كأس عاصمة مصر، ولائحة المخالفات والعقوبات، ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة المصري والزمالك:

توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 50 ألف جنيه، وذلك بسبب حصول لاعبيه على ست بطاقات خلال المباراة نفسها.

مباراة مودرن سبورت والجونة:

توقيع غرامة مالية على فريق مودرن سبورت قيمتها 10 آلاف جنيه، وذلك بسبب عدم تواجد سيارتي الإسعاف في الوقت المحدد، وفقًا للائحة.

كما تقرر إيقاف عبد الجواد محمد أحمد، لاعب فريق الجونة، مباراة واحدة، مع توقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

وتم تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة كأس عاصمة مصر لموسم 2024-2025، الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.