الداخلية تنجح فى ضبط المتهمين بسرقة خزينة محطة وقود بأسيوط

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط مرتكبي واقعة سرقة خزينة من داخل محطة وقود بأسيوط وإعادة المسروقات.



وتبلغ لمركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط بوقوع حادث سرقة داخل إحدى محطات الوقود الكائنة بدائرة المركز وما قرره (عامل بالمحطة - وآخر "حارس "بذات المحطة) بأنهما حال تواجدهما بالمحطة عملهما فوجئا بحضور (4 مجهولين يستقلون مركبة توكتوك، بدون لوحات معدنية).



وقاموا بتهديدهما بأسلحة نارية واستولوا على الخزينة الخاصة بالمحطة وبداخلها مبالغ مالية، وكذا الهاتف المحمول الخاص بأحدهما ولاذوا بالهرب.



تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط بقيادة اللواء وائل نصار مدير المباحث، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص" لإثنين منهم معلومات جنائية" من بينهم عامل سابق بالمحطة ").



وبتقنين الإجراءات تم استهدافهم، وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (3 بنادق آلية، بندقية خرطوش، طبنجة، طلقات مختلفة الأعيرة، عتلة حديدية، مركبة توك توك "بدون لوحات")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقر أحدهم أنه نظراً لسابقة عمله بالمحطة أتفق مع أحد المتهمين على ارتكاب الواقعة، وتوجهوا لمحل الواقعة مستقلين مركبة "توك توك" (المضبوطة) قيادة أحدهم، وبحوزتهم الأسلحة المضبوطة.



وعقب وصولهم للمحطة انتظر أحدهم بمركبة التوكتوك وتمكن الباقين من الدخول لمكتب المحاسب بالمحطة وهددوا عامل المحطة، واستولوا على هاتفه المحمول والخزينة ولاذوا بالهرب.



وعقب ذلك تمكنوا من فتح الخزينة باستخدام العتلة المضبوطة واستولوا على مبلغ مالي، وتخلصوا من الخزينة والهاتف بإلقائهما بأحد المجاري المائية.



كما أرشدوا عن جزء من المبلغ المالي المستولى عليه وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية، وتم بإرشادهم ضبط الخزينة بمكان إلقائها.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.