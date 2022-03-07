وزير الخارجية الصيني: لا يمكن مقارنة تايوان بأوكرانيا

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، إنه لا يمكن مقارنة الصراع في أوكرانيا بالتوترات بشأن تايوان.



وقال وانج، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي بمناسبة الاجتماع السنوي للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في بكين: "يجب أن يكون واضحا أن قضية تايوان تختلف اختلافا جوهريا عن قضية أوكرانيا، ولا يوجد مقارنة بينهما".



وأوضح الوزير الصيني: "الاختلاف الأساسي هو أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين، وأن قضية تايوان شأن داخلي تماما للصين، في حين أن قضية أوكرانيا هي نزاع بين دولتين، روسيا وأوكرانيا".



وقال وانج: "كما رأينا، يؤكد البعض مبدأ السيادة فيما يتعلق بالقضية الأوكرانية، لكنهم يواصلون تقويض سيادة الصين ووحدة أراضيها فيما يتعلق بقضية تايوان، وهو ازدواج صريح للمعايير".



وذكر أن سبب التوترات هو محاولة السلطات في تايوان تغيير الوضع الراهن وفصل الجزيرة عن الصين،وهو الأمر الذي لن يكون له مستقبل.



وقال وانج إن البعض في الولايات المتحدة يدعمون استقلال تايوان، وحذر من أن مثل هذه التصرفات سوف تغرق تايوان في "وضع خطير" وتؤدي إلى "تداعيات لا يمكن تحملها" على الولايات المتحدة.