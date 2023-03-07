سبوتيفاي تروج لأحدث أغنيات عصام صاصا خلال مباراة برشلونة في ملعب كامب نو

روجت منصة سبوتيفاي لأحدث أغنيات مغني المهرجانات عصام صاصا "يلا ندي للي باعنا بوسة" خلال مباراة برشلونة في الدوري الإسباني، من خلال اللوحات الإعلانية المضيئة في ملعب "كامب نو"، إلى جانب كل من دي لا سول، رويل، جوريلاز.

يعد عصام صاصا أحد الفنانين الصاعدين الأسرع صعودًا في الشرق الأوسط مؤخرًا، حيث ارتفع عدد مرات الاستماع إلى أغنياته على سبوتيفاي بأكثر من 4000% خلال السنوات الثلاث الماضية.

ومنذ انطلاقه، أضاف جمهور صاصا أغانيه إلى 380 ألف قائمة تشغيل صنعها المستمعون. وفي عام 2022، احتل صاصا المركز السادس في قائمة Wrapped للفنانين الأكثر استماعًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتستمر أغانيه الناجحة في تحقيق أعلى الأرقام على Charts Spotify في مصر.

وتعليقًا على ظهوره في ملعب Spotify Camp Nou، قال صاصا: "أعتبر سبوتيفاي المنصة المفضلة لي، خاصةً بعد أن بدأت الغناء، لأنه ساهم في انتشار اسمي حول العالم أكثر، ووضع الكثير من الأغاني الخاصة بي على القوائم المفضلة".

وأضاف: "سبوتيفاي يوفر لي كل ما أحتاجه، وساعدني على بناء قاعدة جماهيرية كبيرة داخل وخارج مصر".