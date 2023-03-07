انطلاق مسيرات حاشدة بباريس في اليوم السادس من الإضراب ضد إصلاح نظام التقاعد

انطلقت اليوم الثلاثاء، مسيرات حاشدة في العاصمة الفرنسية (باريس)، في سادس يوم من الإضراب العام والاحتجاجات ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد والذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول 2030.

وبدأت المسيرة الحاشدة من ساحة "راسباي" في الدائرة 14 في باريس ، والتي اكتظت بكثير من المتظاهرين، من بينهم كبار سن وكثير من الشباب والنساء، باتجاه ميدان "إيطاليا" في الدائرة 13 في العاصمة الفرنسية حيث من المقرر أن تنتهي المظاهرة في السابعة مساء اليوم، بحسب شرطة باريس.

ومنذ الصباح الباكر، شهدت عدة مدن فرنسية مسيرات ومظاهرات حاشدة،ففي مدينة مارسيليا (على الساحل الجنوبي لفرنسا) ، وفقا للأرقام الصادرة عن الاتحاد العام للعمل (إحدى النقابات الفرنسية الكبرى)، تجمع نحو 245 ألف شخص اليوم للتظاهر ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد، بينما أحصت الشرطة عددا أقل بكثير بلغ 30 ألف متظاهر فقط.

كما أعلنت الشرطة الفرنسية عن مشاركة 30 ألف شخص في "نانت" و 14 ألفا في "سان نازير" (في غرب فرنسا)، وهي أرقام أكثر مما تم تسجيله خلال المسيرات في أيام الإضراب الماضية.

وتم اتخاذ إجراءات تحسبية لإضراب اليوم نظرا لعدد المضربين في كل القطاعات، من بينها الكهرباء والطاقة والغاز والمصافي وعمال السكك الحديدية والعاملين في قطاعات الصحة والتعليم والطيران، وبحسب الشرطة الفرنسية، يتوقع نزول ما بين 1.1 و 1.4 مليون متظاهر على مدار اليوم في جميع أنحاء فرنسا، من بينهم 60 إلى 90 ألفا في باريس.

وأعلن وزير الداخلية، جيرالد دارمانين، أنه تم نشر 10 آلاف و500 عنصر من أفراد الأمن، من بينهم 4200 في باريس.