 غدا.. القومي للترجمة يقدم خصم 40% على جميع إصداراته بمناسبة اليوم العالمي للمرأة - بوابة الشروق
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غدا.. القومي للترجمة يقدم خصم 40% على جميع إصداراته بمناسبة اليوم العالمي للمرأة


نشر في: الثلاثاء 7 مارس 2023 - 4:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 مارس 2023 - 4:33 م

يقدم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، خصومات 40% على جميع إصداراته غدًا الأربعاء، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة والذي يوافق 8 مارس من كل عام.

وضمن عشرات العناوين الجديدة بمنفذ البيع، والتي يقدمها المركز غدًا بخصم 40%، ما يلي:

"براءة جذرية: دراسات في الرواية الأمريكية المعاصرة" من تأليف إيهاب حسن ومن ترجمة السيد إمام، "الرواية التاريخية عند الكاتبات الأفروأمريكيات " من تأليف اّنا نونيس ومن ترجمة شرقاوي حافظ، "تاريخ نقدي لعقد التسعينيات: من نهاية كل شيء إلى بداية شيء ما" من ترجمة ناهد عبد الحميد إبراهيم ومن مراجعة رشا صالح، "هل يصبح الإسلام ديمقراطيا: الحركات الاجتماعية وتحول ما بعد الإسلاموية"، من تأليف اّصف بيات و من ترجمة أحمد زايد، الطبعة العربية من "مصر.. في ذاكرة صربيا متحف الفن الأفريقي: مجموعة فيدا و دكتور زدافكو بيتشار" من ترجمة عاطف معتمد و عزت ريان، "العقلانية الجديدة" من تأليف برتراند سان –سورنين ومن ترجمة و تعليق و تقديم الزواوي بغورة .

و"دراسات عن المماليك في مصر (1250-1517)" من تأليف ديفيد ايالون ومن ترجمة علي السيد علي ومن مراجعة زبيدة عطا، "خطوات نحو أسس موحدة للنماذج و المناهج العلمية" من تأليف انج س.هيلاند ومن ترجمة مايكل مدحت يوسف، و"الفتاة التي تزوجت أسدا" وحكايات أخرى من إفريقيا من تأليف أليكسندر ماكول سميث، ومن ترجمة عمر عبد الفتاح.


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