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وكيل تعليم شمال سيناء يتفقد 3 مدارس في قرية البرث جنوب رفح

مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء
مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء
مصطفى سنجر
نشر في: الثلاثاء 7 مارس 2023 - 3:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 مارس 2023 - 3:10 م

أجرى حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء، معاينة المبنى المدرسي لمدرسة الأمل للتعليم الأساسي في قرية البرث التابعة لإدارة رفح التعليمية.

وأشار حمزة رضوان إلى أن ذلك تمهيدا لإدخالها في الخدمة التعليمية فى العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣م، كما اطلع على متطلبات واحتياجات المدرسة حتى يتم تقديم العملية التعليمية لها على أحسن وجه ممكن.

كما تابع مدرستى الوحدة ومدرسة الأمل الملحقة على مدرسة الوحدة بإدارة رفح التعليمية، وكذلك استراحة المعلمين، موجها التعليمات إلى عواد الخليلي مدير الإدارة بتوفير كل ما تحتاجه الاستراحة من أثاث وأجهزة، وذلك حرصا على توفير الراحة للمعلمين حتى يستطيعون تأدية عملهم على أحسن وجه ممكن.

وخلال الجولة، تفقد حمزة رضوان، سير العمل في مدرسة الهدلي الابتدائية، التي تضم 314 طالبا في قرية البرث.


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