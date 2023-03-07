الأمم المتحدة تُجري مباحثات مع روسيا على مستوى رفيع الأسبوع المقبل

صرح فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بأن المفاوضات بين الأمم المتحدة وروسيا في جنيف الأسبوع المقبل، ستعقد على مستوى رفيع وستتعلق بصفقة الحبوب.

وقال فرحان حق في إفادة صحفية، اليوم الثلاثاء: "نتوقع أن يكون وفد من روسيا الاتحادية في جنيف الأسبوع المقبل لإجراء مزيد من المناقشات على مستوى عال وستركز على مبادرة البحر الأسود للحبوب "صفقة الغذاء".

هذا وأكدت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن موسكو لديها استعداد للوفاء بالالتزامات الخاصة بها في مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب في حال التزام باقي الأطراف بتعهداتهم عبر هذه الاتفاقية، بحسب وكالة سبوتنيك.

وأفادت زاخاروفا، في تصريحات لقناة "روسيا -1" التلفزيونية، "هذا الاتفاق ملزم لعدة أطراف، وليس لطرف واحد فقط، يقابله الجانب الآخر بالتلاعب والمكائد. لقد أوفينا بالتزاماتنا وسنفي بها في جميع الاتفاقات".

وتابعت زاخاروفا ردا على سؤال حول فرص تمديد صفقة الحبوب، "إذا كانت هذه عملية احتيال جديدة للحصول على ما يحتاجون إليه ونسيان الآخرين، وقد رأينا ذلك في صفقة الغذاء، حينئذ نعتذر عن المشاركة".