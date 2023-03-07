أوستن يدين الهجمات الإيرانية على كردستان العراق ويدعو بغداد وأربيل للعمل سويا

أدان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، "الهجمات الإيرانية المستمرة" على إقليم كردستان، مشدداً على ضرورة أن تعمل بغداد وأربيل سوياً.



وقال أوستن، في مؤتمر صحفي لدى وصوله إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، إن حل الخلافات بين بغداد وأربيل يسهم في تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي في البلاد، وفقا لقناة "الشرق" الإخبارية السعودية.



وتعهد أوستن الذي بدأ الثلاثاء، زيارة غير معلنة إلى العراق، بأن تواصل الولايات المتحدة حربها ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، وأكد دعم بلاده لمذكرة التفاهم بين قوات البيشمركة والولايات المتحدة.



وتشن إيران ضربات على إقليم كردستان العراق، بدعوى مهاجمة جماعات إيرانية مناهضة لطهران.