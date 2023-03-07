 أوستن يدين الهجمات الإيرانية على كردستان العراق ويدعو بغداد وأربيل للعمل سويا - بوابة الشروق
الثلاثاء 7 مارس 2023 4:28 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟
النتـائـج تصويت

أوستن يدين الهجمات الإيرانية على كردستان العراق ويدعو بغداد وأربيل للعمل سويا

وكالات
نشر في: الثلاثاء 7 مارس 2023 - 3:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 مارس 2023 - 3:49 م
أدان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، "الهجمات الإيرانية المستمرة" على إقليم كردستان، مشدداً على ضرورة أن تعمل بغداد وأربيل سوياً.

وقال أوستن، في مؤتمر صحفي لدى وصوله إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، إن حل الخلافات بين بغداد وأربيل يسهم في تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي في البلاد، وفقا لقناة "الشرق" الإخبارية السعودية.

وتعهد أوستن الذي بدأ الثلاثاء، زيارة غير معلنة إلى العراق، بأن تواصل الولايات المتحدة حربها ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، وأكد دعم بلاده لمذكرة التفاهم بين قوات البيشمركة والولايات المتحدة.

وتشن إيران ضربات على إقليم كردستان العراق، بدعوى مهاجمة جماعات إيرانية مناهضة لطهران.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك