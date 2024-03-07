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شهدت أسعار الحديد والأسمنت استقرارًا فى الأسواق المحلية، فى بداية تعاملات اليوم الخميس 7 مارس 2024.

• وجاءت أسعار الحديد على النحو الآتي:

استقر سعر حديد عز ليسجل 46.5 ألف جنيه للطن أرض المصنع.

واستقر سعر مصر ستيل ليسجل 45.5 ألف جنيه للطن

وسجل سعر حديد بشاى 47000 جنيه للطن.

استقر سعر طن حديد المصريين مسجلا 46.5 ألف جنيه للطن.

واستقر سعر حديد الجارحي ليسجل 45.1 ألف جنيه للطن.

استقر أسعار طن حديد الجيوشي 45.5 ألف جنيه للطن.

• وجاءت أسعار الأسمنت على النحو الآتي:

استقر سعر طن الأسمنت المسلح ليسجل 1950 جنيها.

استقر سعر طن أسمنت النصر ليسجل 1910 جنيها.

استقر سعر طن أسمنت وادى النيل ليسجل 1900 جنيها.

استقر سعر طن أسمنت المخصوص ليسجل 1940 جنيها.

استقر سعر طن أسمنت السويس ليسجل 1980 جنيها.

استقر سعر طن أسمنت السويدي ليسجل 2070 جنيها.

استقر سعر طن أسمنت حلوان ليسجل نحو 1970 جنيها.