في محاولة لتحسين جاذبية السيارة الكهربائية إي.كيو.إس التي فشلت في تحقيق مبيعات جيدة، قررت شركة مرسيدس بنز إضافة شبكة وهمية جديدة لغطاء المحرك بهدف جعل مظهر السيارة يبدو أكثر عملية.

ورغم أن السيارات الكهربائية لا تحتاج عادة إلى شبكة أمامية للتهوية، تتحدث تقارير عن اعتزام مرسيدس بنز إضافة الشبكة المستخدمة في سيارتها من الفئة إس إلى السيارة الكهربائية في إطار تعديل واسع النطاق لتصميمها بما يسمح أيضا للمشترين بطلب الحصول على نجمة مرسيدس الثلاثية المثبتة على الشبكة.

ويبدو أن شكل السيارة الكهربائية إي.كيو.إس الحالي لا يروق للكثيرين من العملاء، رغم التجهيزات المتطورة للغاية في السيارة. وتعاني مبيعات السيارة من البطء الشديد بما في ذلك في السوق الألمانية المحلية نفسها، بحسب موزعي سيارات مرسيدس.

ورغم أن المحركات الكهربائية لا تحتاج إلى الشبكة الأمامية لأنها لا تحتاج إلى التبريد مثل محركات الاحتراق الداخلي التقليدية، تحاول مرسيدس تأكيد المكانة الرمزية لعلاماتها التجارية مع السيارة الكهربائية بإضافة الشبكة الوهمية وشعار مرسيدس الشهير.

يذكر أن الشبكة الأمامية مازالت مكونا مهما في التصميم الخارجي لأي سيارة، ويمكن التعرف على هوية الشركة المصنعة بسهولة من خلال شبكة السيارة فقط.

ونقلت وكالة أوتوكار البريطانية للسيارات عن "أولا كالينوس" الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس القول إن "بعض العملاء سيرغبون في المحافظة على مظهر أكثر رياضية مع وجود نجمة مرسيدس الشهيرة في مقدمة سيارتهم الكهربائية. ونعتقد أن البعض منهم سيرغب أيضا في أن يكون شكل السيارة الكهربائية أكثر تقليدية".

في الوقت نفسه تضم قائمة التحسينات التي أدخلتها مرسيدس على سيارتها الكهربائية إي.كيو.إس تزويدها بمقاعد خلفية فارهة وبطارية جديدة لزيادة مداها. ومن المنتظر تزويد السيارة إي.كيو.إس ببطارية بقدرة 118 كيلووات المستخدمة في السيارة إي.كيو.إس من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في). ومن المنتظر طرح النسخة الجديدة من إي.كيو.إس في حزيران/يونيو المقبل.