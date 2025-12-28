الحكومة الفلسطينية: غزة بحاجة إلى 200 ألف وحدة سكنية مسبقة الصنع

قالت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأحد، إن قطاع غزة يحتاج إلى نحو 200 ألف وحدة سكنية مسبقة الصنع، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للنازحين، في ظل الظروف الجوية القاسية التي يشهدها القطاع.

وأوضحت غرفة العمليات الحكومية، في بيان، أن المنخفض الجوي الحالي تسبب في تطاير واقتلاع وغرق آلاف خيام النازحين في مناطق متفرقة من غزة، ما فاقم حالة الطوارئ الإنسانية.

ومنذ يوم السبت، يتأثر القطاع بمنخفض جوي قطبي يُعد الثالث منذ بداية موسم الشتاء، مصحوب بأمطار غزيرة ورياح قوية.

وأشار البيان إلى تضرر خيام النازحين الممتدة على طول شارع الرشيد الساحلي لمسافة تقارب 26 كيلومترًا غرب غزة، نتيجة ارتفاع أمواج البحر المصاحب للمنخفض الجوي.

وأكد أن الأحوال الجوية القاسية ضاعفت من معاناة النازحين، الذين يعيشون في خيام هشة لا توفر الحد الأدنى من الحماية من الأمطار أو البرد الشديد.

وشددت الحكومة على الحاجة العاجلة إلى 200 ألف وحدة سكنية مسبقة الصنع، لضمان إيواء أكثر أمانًا للنازحين في مواجهة الظروف الجوية القاسية.

كما أشار البيان إلى عجز المؤسسات الإنسانية عن تلبية الاحتياجات الطارئة، بسبب النقص الحاد في الإمدادات واستمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال المساعدات إلى القطاع.

وناشدت غرفة العمليات الحكومية الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الضغط على إسرائيل للسماح الفوري بإدخال الوحدات السكنية ومستلزمات الإيواء، للتخفيف من معاناة النازحين والحد من المخاطر التي تهدد حياتهم.