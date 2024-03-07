احتفت وزارة الشباب والرياضة بتولي الإعلامية منى الشاذلي منصب سفيرة مهرجان إبداع لشباب الجامعات والمعاهد العليا والخاصة؛ لإثراء مسابقة المهرجان الإبداعية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتدشين الشكل الجديد لمسابقة المهرجان الخاصة في المجالات الأدبية والعلمية والفنية.

يأتي ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الإدارة المركزية لتنمية الشباب "الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية".

ووقع الاختيار على منى الشاذلي كسفيرة إبداع بناء على استفتاء شارك فيه الموهوبين من طلاب وشباب الجامعات والمعاهد العليا والخاصة، وتصدر اسمها قائمة المرشحين بفارق كبير عن المركز التالي لها.

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال كلمته: "نحتفي اليوم بالإعلامية منى الشاذلي سفيرة لمهرجان إبداع لشباب الجامعات والمعاهد العليا والخاصة، وكل التوفيق لها معنا في مسابقة إبداع، ونهنئ أنفسنا وكل زملائي في قطاع الشباب والإدارة المركزية لتنمية الشباب لتواجدها معنا لإثراء المسابقة الإبداعية".

وأشار إلى أن إقامة مسابقة إبداع تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تؤكد تقدير الدولة للاجتهاد والتفوق والإبداع في شتى المجالات، كما تؤكد الاعتزاز بجميع طلاب مصر في الجامعات والمعاهد والأكاديميات ومختلف المؤسسات التعليمية وخاصة الموهوبين منهم والعقول المبدعة والمستنيرة.

من جانبها، تحدثت الإعلامية منى الشاذلي سفيرة مهرجان إبداع لشباب الجامعات، عن مشاركتها سابقًا في مختلف مسابقات أسبوع شباب الجامعات كمتسابقة، معبرة عن سعادتها البالغة بالعدد الكبير من خريجي مسابقات إبداع لشباب الجامعات، ورؤيتهم في مجالات العمل ويفوزون في المسابقات الإبداعية والتي وصلت للعالمية.

وقالت الشاذلي: "كل الشكر والعرفان لوزارة الشباب والرياضة على دورها الرائد في العمل الشبابي والطلابي، ومنها مسابقة إبداع لشباب الجامعات، والتي نحن بصددها، وليا الفخر والاعتزاز باعتباري سفيرة لمهرجان إبداع لشباب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة في المجالات الأدبية والعلمية والفنية".

وحرص شباب الجامعات ووزارة الشباب والرياضة على إهداء الإعلامية منى الشاذلي صورة لها بالحجم الكبير وهي مرتدية ملابس التخرج في المرحلة الجامعية، وهو ما نال إعجابها وسط تصفيق حار من الحضور كتكريم لسفيرة إبداع لشباب الجامعات.

يذكر أن مهرجان إبداع لشباب الجامعات يتضمن المجالات الآتية، المجال الثقافي "شعر العامية، شعر الفصحى، الشعر الغنائي، الرواية، القصة القصيرة، التأليف المسرحي، الدوري الثقافي المعلوماتي، المراسل التليفزيوني والإذاعي، المبادرات المجتمعية"، وضم مجال الفنون التشكيلية "التصوير الضوئي، التصوير الزيتي، الجرافيك، الإشغال الفنية، النحت (متخصص/ غير متخصص)"، فيما ضم المجال الفني "الموسيقى والغناء الجماعي والفردي، الفنون الشعبية، العروض المسرحية، الإنشاد الديني فردي وجماعي، الأفلام القصيرة".

بينما ضم المجال العلمي "الابتكارات العلمية (ريادة الأعمال، إنترنت الأشياء وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، الابتكارات الهندسية)، الطاقة والسيارات الكهربائية، تكنولوجيا الغواصات الآلية".