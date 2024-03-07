 البنتاجون: قدّمنا مساعدات بـ150 مليون دولار منذ 7 أكتوبر.. ومستمرون في إيصالها لغزة - بوابة الشروق
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البنتاجون: قدّمنا مساعدات بـ150 مليون دولار منذ 7 أكتوبر.. ومستمرون في إيصالها لغزة

أحمد علاء
نشر في: الخميس 7 مارس 2024 - 11:16 م | آخر تحديث: الخميس 7 مارس 2024 - 11:16 م
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» الجنرال باتريك رايدر، إن بلاده ملتزمة بضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، مساء الخميس، أن الولايات المتحدة قدّمت منذ السابع من أكتوبر الماضي، 180 مليون دولار كمساعدات، مؤكدًا مواصلة العمل على إيصال المساعدات لداخل القطاع في الفترة المقبلة.

وذكر أن الطرق البرية هي أنسب طريقة لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، موضحا أن الولايات المتحدة مستمرة في التواصل مع إسرائيل وشركائها لفتح المعابر.

وشدد على بذل قصارى الجهود في الفترة المقبلة لضمان وصول المساعدات لغزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، تنفيذ عملية إنزال جوي للمساعدات الإنسانية في شمال غزة بالتعاون مع القوات الأردنية.

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