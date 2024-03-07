الاتحاد الدولي للشطرنج يرفع تجميد الاتحاد المصري مؤقتا

أعلن الاتحاد الدولي للشطرنج رفع تجميع الاتحاد المصري للعبة مؤقتا بعد تدخل اللجنة الأولمبية المصرية خلال الساعات الماضية.

وكان الاتحاد الدولي للشطرنج قد قرر حرمان مصر من تنظيم أي بطولات مصنفة لمدة عام، بالإضافة إلى حرمانها من تفويض أي ممثلين في الأحداث الخاصة به بسبب المخالفات التي شهدتها بطولة العالم للناشئين التي أقيمت في شرم الشيخ خلال الفترة من 14 إلى 27 أكتوبر 2023.

وقال الاتحاد الدولي في بيان عبر موقعه الرسمي: "اعتبارا من 8 مارس لا يجوز للاعبين المصريين اللعب في جميع البطولات إلا تحت علم الاتحاد الدولي للشطرنج".

وأضاف: "تلقى الاتحاد الدولي خطاب ضمان من اللجنة الأولمبية المصرية يفيد بأنه سيتم سداد المديونيات في الفترة المقبلة، كما سيتم إجراء تغييرات في إدارة الاتحاد المصري للشطرنج".

وتابع: "بعد مراعاة ذلك اتخذ الاتحاد الدولي قرارًا بالسماح للاعبين من مصر بالمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية التي تستضيفها جمهورية غانا خلال الفترة من 8 إلى 23 مارس 2024، ممثلة العلم المصري".

وأتم البيان: "الاتحاد الدولي للشطرنج مستعد لإزالة القيود المفروضة على اللاعبين من مصر للعب تحت علمهم الوطني بمجرد بدء الوفاء بالالتزامات ويأمل أن يتم ذلك في المستقبل القريب".