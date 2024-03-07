يقيم مسرح نهاد صليحة باكاديمية الفنون ندوة نقدية للعرض المسرحى لمناقشة العرض المسرحي "الطائر الأزرق" للمخرجة نادين خالد، مساء غد الجمعة، وذلك بعد انتهاء العرض مباشرة، حيث يستضيف المسرح ليلتي عرض اليوم الخميس وغد الجمعة برعاية من الدكتور غادة جبارة رئيس الأكاديمية.

يشارك في الندوة الناقدة أسماء حجازى والناقدة سميراء سليم والناقد أسامة القاضى، حيث يقدم كل منهم رؤيته النقدية للعمل.

ينتمي العرض المسرحي "الطائر الأزرق" للمسرح الحركي، وهو مأخوذ عن عن نص الأميرة تنتظر، تأليف صلاح عبد الصبور، والتي صاغتها المخرجة نادين خالد في دراما حركية مسرحية.

يشارك في العرض كلا من سهيلة الأنور وباخوم عماد وليديا فاروق، وصمم الديكور عزيز برعي، وسينوغرافيا وملابس هناء النجدي، وتصميم إضاءة أحمد طارق، ومكياج مارينا بارزي، ومساعدوا الإخراج محمود سليمان ومريم محمود.

ويدور عرض "الطائر الأزرق" حول أميرة تركت قصرها وتعيش في مكان مهجور، منتظره حبيبها خمسة عشر عامًا، وعندما يعود تنكشف كل أحداث الماضي الأليم.