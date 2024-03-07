مفتي القدس يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم صادرة عن مكتبة في القاهرة

حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، من تداول نسخة من القرآن الكريم من الحجم المتوسط، صادرة عن مكتبة الصفا في القاهرة بتصريح رقم 94 الصادر بتاريخ 10-9-2015 من الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية في جمهورية مصر العربية.

وأوضح في بيان صادر عن دار الإفتاء الفلسطينية، اليوم الخميس، أن «هناك نقصا في الصفحات 516 إلى 547 التي تبدأ بسورة الحجرات إلى سورة الممتحنة».

وناشد المفتي، المكتبات والمطابع والأشخاص الذين لديهم مصاحف من هذه النسخ ضرورة تسليمها لدار الإفتاء، لإجراء اللازم بشأنها حسب الأصول، منوهاً إلى ضرورة مراعاة الدقة عند طباعة المصاحف، وخاصة عند استخدام طريقة التصوير السريع لبعض الطبعات.