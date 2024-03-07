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الرئيس التونسي: التزكية من جهات أجنبية خيانة للوطن وعمالة للخارج

الرئيس التونسي قيس سعيد
الرئيس التونسي قيس سعيد
وكالات
نشر في: الخميس 7 مارس 2024 - 4:53 ص | آخر تحديث: الخميس 7 مارس 2024 - 4:53 ص

دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد يوم الأربعاء، إلى محاسبة كل من يتخابر مع أي جهة أجنبية وتطبيق أحكام المجلة الجزائية في هذا الإطار.

وشدد قيس سعيد على أن تونس دولة ذات سيادة والسيادة فيها للشعب المخول وحده للاختيار الحر، مضيفا: ''القانون الانتخابي نص على تزكية المترشح من قبل عدد من المنتخبين أو من قبل عدد من الناخبين لا مُزكّى من أي جهة أجنبية، فهذه ليست تزكية بل خيانة للوطن وعمالة للخارج.''

وجاء ذلك خلال لقائه بقصر قرطاج وزير الداخلية كمال الفقي، والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان والمدير العام آمر الحرس الوطني حسين الغربي.


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