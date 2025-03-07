السعودية تدين الجرائم التي تقوم بها مجموعات خارجة عن القانون في سوريا

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الجمعة، عن إدانة المملكة للجرائم التي تقوم بها مجموعات خارجة عن القانون في سوريا واستهدافها القوات الأمنية.

وأكدت المملكة وقوفها إلى جانب الحكومة السورية فيما تقوم به من جهود لحفظ الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي، وفقا لوكالة أنباء (واس) السعودية.

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من لندن مقرا له، ذكر أن مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد نصبوا كمينا لدورية شرطة سورية في مدينة اللاذقية شمال غرب البلاد.

وأضاف المرصد أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 13 من أفراد الأمن وإصابة آخرين، فيما قتلت قوات الأمن 28 من المسلحين و3 مدنيين.