إزالة 200 حالة إشغال طريق بدمنهور ضمن حملات إعادة الانضباط بالشوارع

شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على ضرورة إزالة حالات إشغال الطريق التي تعيق الحركة المرورية وتسبب إزعاجًا للمواطنين، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحقيق السيولة المرورية والانضباط بالشوارع.

وفي هذا السياق، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، برئاسة عمر لبيب، حملاتها المكبرة لإزالة الإشغالات، حيث تم رفع 200 حالة إشغال طريق ثابت ومتحرك بعدد من مناطق وشوارع المدينة، منها: الجمهورية، محمود الحبروك، عبد السلام الشاذلي، الساعة، عرابي، والنفق.

وجاءت الحملة تحت إشراف عبير عبد القادر، مديرة إدارة الرقابة والمتابعة والمشرف على الإشغالات، وأحمد بشير، رئيس قسم الإشغالات، وبالتنسيق مع شرطة المرافق، حيث تم التحفظ على الإشغالات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.