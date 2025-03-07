النفط يتجه لأكبر انخفاض أسبوعي منذ أكتوبر بسبب المخاوف حول نمو الطلب

اتجهت أسعار النفط لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي بنسبة 5% منذ أكتوبر الماضي، بعدما تسببت حالة عدم اليقين الناتجة عن سياسة التعريفات الجمركية الأمريكية في إثارة مخاوف بشأن نمو الطلب في وقت يستعد فيه كبار المنتجين لزيادة الإنتاج.

وعلى مستوى تعاملات الجمعة، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو، بنسبة 1.28% إلى 70.35 دولار للبرميل، كما صعدت عقود الخام الأمريكي تسليم أبريل بحوالي 1.30% عند 67.22 دولار للبرميل.

وشهدت الأسواق العالمية، بما في ذلك أسواق النفط، تقلبات حادة بسبب السياسة التجارية المتقلبة في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وتراجعت أسعار برنت إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2021 بعد ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية، وفي أعقاب قرار لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها، بزيادة الحصص الإنتاجية.

وقال التحالف إنه قرر المضي قدما في زيادة الإنتاج المخطط لها في أبريل، بما يضيف 138 ألف برميل يوميا إلى السوق.

ووقع "ترامب" أمس الخميس، على أوامر لخفض الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا حتى الثاني من أبريل، بعد أيام فقط من دخولها حيز التنفيذ، لكن الرسوم على الصلب والألمنيوم ستدخل حيز التنفيذ في الثاني عشر من مارس الحالي كما هو مقرر.

وتشكل الرسوم الجمركية عبئًا على النمو الاقتصادي وبالتالي نمو الطلب على النفط، كما أن عدم اليقين بشأن السياسة التجارية يؤثر أيضًا على قرارات الأعمال وبالتالي الاقتصاد.