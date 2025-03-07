تعرف على حكام مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الكأس

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أعلن اتحاد الكرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، عن حكام مباراتي كأس مصر.

ويلعب الزمالك مع مودرن سبورت في دور الـ 16 لبطولة كأس مصر على استاد القاهرة الدولي، بينما يلتقي البنك الأهلي مع المصري على استاد برج العرب في الإسكندرية.

وأشار الحساب الرسمي لاتحاد الكرة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أن عبد العزيز السيد سيدير مباراة الزمالك كحكم ساحة ويعاونه الثنائي شريف عبد الله وعمر فتحي، وسيكون محمد طه حكما رابعا.

أما مباراة البنك الأهلي والمصري سيديرها محمود بسيوني ويعاونه الثنائي يوسف البساطي وخالد السيد، أما الحكم الرابع سيكون محمود حسين.