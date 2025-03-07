حزب مصر أكتوبر: تصريحات الرئيس السيسي تجسد رؤية استراتيجية حازمة لحماية أمن مصر واستقرارها

ثمنت الدكتورة شريهان القشاوي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون المرأة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التصريحات التي أدلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته التفقدية للأكاديمية العسكرية المصرية، مؤكدة أن خطاب الرئيس جاء ليعكس التزام الدولة الراسخ بتحديث وتطوير مؤسساتها التعليمية والعسكرية، في وقت يشهد فيه العالم متغيرات غير مسبوقة.

وأشارت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في بيان لها اليوم، إلى أن الرئيس السيسي شدد على أهمية التقدم المستمر في العملية التعليمية والتدريبية بالأكاديمية العسكرية، بما يتماشى مع متطلبات العصر، مشيراً إلى أن التطور هو جوهر تقدم الأمم ولا بد من أن تواكب مصر هذا التحول الكبير.

وأوضحت القشاوي أن الرئيس السيسي تطرق إلى التحديات المعقدة التي تمر بها المنطقة في الآونة الأخيرة، حيث أكد على الدور المحوري لمصر في تهدئة الأوضاع وتحقيق الاستقرار الإقليمي. كما شددت على أن السيسي تناول في كلمته الموقف المصري الثابت والداعم للسلام، معتبراً أن جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية هي جزء من التزامها الأخلاقي والسياسي تجاه القضايا العربية، مشيرة إلى أن مصر كانت ولا تزال رائدة في مجال السلام، وما كان للمبادرة المصرية في هذا الصدد أن تتحقق لولا الإرادة السياسية الثابتة والتاريخية التي أسس لها الرئيس الراحل أنور السادات.



وأضافت القشاوي أن الرئيس السيسي استعرض التصور المصري الشامل لإعادة إعمار قطاع غزة، وهو التصور الذي تم وضعه بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة، ليصبح بذلك خطة عربية متكاملة تهدف إلى استعادة الاستقرار في المنطقة. وأشارت إلى أن هذه المبادرة تتجسد في التعاون الوثيق بين مصر وكل الأطراف العربية والدولية المعنية، ما يعكس ثقل مصر السياسي وقيادتها الفاعلة على الساحة الإقليمية.



وفيما يخص الشأن الداخلي، أكدت القشاوي أن الرئيس السيسي قد تحدث عن استعداد الدولة لشهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن الاحتياطات الاستراتيجية من السلع تكفي لتلبية احتياجات السوق لأكثر من أربعة أشهر، مما يبرهن على الكفاءة العالية في إدارة الأزمات على المستوى المحلي. كما أكدت القشاوي أن السيسي سجل تقديراً بالغاً للشعب المصري على دعمه واصطفافه وراء الدولة، وهو ما يعكس تلاحم الشعب مع القيادة في مواجهة التحديات.

وأكدت نائب رئيس حزب مصر أكتوبر، أن تصريحات الرئيس السيسي تعكس رؤية شاملة وعميقة لإدارة الأزمات، وأن القيادة المصرية تعمل بمهنية عالية لتجاوز أي صعوبات، وأن مؤسسات الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بمكانة مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي.