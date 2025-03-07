بشير التابعي: بيراميدز عرض على زيزو 9 مليون دولار

أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أن أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، تلقى عرضًا مغريًا من بيراميدز لضمه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال بشير التابعي، في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة إي تي سي: "نادي بيراميدز عقد جلسة مع والد زيزو، وعرضوا عليه 2 ونص مليون دولار في الموسم الأول، والثاني 3 مليون يورو، والثالث 3 ونص دولار".

وأضاف: "والد زيزو، وهو وكيل أعماله أيضًا طلب الحصول على مليون دولار منحة توقيع، وبداية عقده بـ 3 مليون دولار وزيادة نصف مليون كل موسم".

وتابع: "أخر مهلة لنادي الزمالك مع زيزو اليوم الخميس، وفي حالة عدم جمع 75 مليون جنيه لتسديد مستحقات اللاعب سيوقع لنادي أخر، والأهلي قادر على ضمه وهو يستطيع فعل أي شيء".

وأتم بشير التابعي تصريحاته قائلًا: "ما دور مجلس الزمالك طالما أن جوميز والعديد من اللاعبين لم يحصلوا على مستحقاتهم؟ وأين المبالغ المالية الكبيرة التي دفعها رجل الأعمال، ممدوح عباس، والمجلس الحالي".