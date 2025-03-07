إضرابات تحذيرية في دور الحضانة والمؤسسات الاجتماعية في ألمانيا

دعت نقابة "فيردي" الألمانية المعنية بالعاملين في قطاع الخدمات العاملين في العديد من دور الحضانة والمؤسسات الاجتماعية الأخرى إلى الإضراب عن العمل اليوم الجمعة.

ووجهت النقابة دعوة إلى المجموعات المهنية التي تعمل فيها أعداد كبيرة من النساء للمشاركة في الإضراب التحذيري على مستوى ألمانيا بمناسبة ما يسمى بيوم المساواة في الأجور الذي يحل في 7 مارس واليوم العالمي للمرأة في الثامن من الشهر نفسه. ومن المقرر تنظيم مسيرات في العديد من الولايات، من بينها بافاريا وشمال الراين-ويستفاليا وهيسن.

وتأتي دعوة الإضراب على خلفية النزاع حول الأجور في وظائف الخدمة العامة الاتحادية والمحلية. وتطالب النقابة - من بين أمور أخرى - بزيادة الأجور بنسبة 8%، بما لا يقل عن 350 يورو إضافية شهريا، ومزيد من أيام العطلات.

وتجرى المفاوضات بشأن إجمالي 5ر2 مليون موظف. ولم يقدم أرباب العمل عرضا محددا حتى الآن. وتبدأ الجولة الثالثة من المفاوضات في 14 مارس المقبل. ويشهد القطاع العام في ألمانيا إضرابات منذ أسابيع.