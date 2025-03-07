أقر بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، اليوم الجمعة، بأنه يشعر بالضغط وهو يحاول إنقاذ الموسم السيئ لبطل الدوري الإنجليزي الممتاز في المواسم الأربعة الماضية، من خلال احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الممتاز.

ويحتل السيتي المركز الرابع في جدول ترتيب فرق البريميرليج برصيد 47 نقطة، متأخرا بفارق نقطة عن نوتنجهام فوريست الذي يستضيفه غدا السبت، ضمن منافسات المرحلة 28.

وقال جوارديولا، في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "الضغط موجود دائما. في الأندية الكبرى يكون الضغط موجودا دائما. عليك أن تضغط على نفسك لتقديم أفضل ما لديك. لا يهم ما تلعب من أجله".

وأضاف: "الحقيقة هي أن نحاول إنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى، وغدا (السبت) لدينا فرصة التقدم للمركز الثالث في الترتيب والارتقاء وتأمين هذا الهدف".

وأكد: "قلق من التهديد الذي يشكله نوتنجهام بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو رغم تراجع مستواه في الدوري في الأسابيع الأخيرة".

وتابع: "عندما تكون في المركز الثالث في الترتيب بعد 8 أو 10 مباريات، فهذا أمر جيد، ولكن عندما تحتل هذا المركز مع بقاء 11 مباراة، فهذا لأنك قدمت أداء رائعا".

وأفاد جوارديولا: "هناك العديد من الأندية، والعديد من الفرق التي تتنافس على هذا الهدف. الجميع يريد التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".

وشدد على ضرورة سيتي حجز مقعده لدوري الأبطال: "من أجل النادي، ومن أجل هيبته، ومن أجل استمراريتنا، ومن أجل الامور المالية، ولأسباب عديدة".

واستطرد قائلا: "لن تكون نهاية العالم (إذا لم نتأهل)".