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مصرع 7 أشخاص إثر سقوط سيارة في نهر بالشطر الباكستاني من إقليم كشمير

إسلام آباد- أ ش أ
نشر فى : الأحد 7 أبريل 2019 - 4:47 م | آخر تحديث : الأحد 7 أبريل 2019 - 4:47 م

أعلنت الشرطة الباكستانية مصرع 7 أشخاص إثر سقوط سيارة كانت تقلهم في نهر بأحد الطرق الجبلية بالشطر الباكستاني من إقليم كشمير.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الأحد، عن راج أكمل المسئول بالشرطة قوله إن السيارة كانت تقل ركابا من وادي نيلوم إلى مدينة مظفر آباد، عاصمة الجزء الخاضع لسيطرة باكستان من إقليم كشمير، عندما انحرفت عن الطريق في منحنى حاد.

وأضاف أكمل أن عمال الإنقاذ تمكنوا من انتشال الجثامين بمساعدة السكان المحليين، مشيرا إلى أن من بين القتلى امرأتين وطفلًا واحدًا.

يذكر أن حوادث الطرق شائعة الحدوث في باكستان بسبب عدم اتباع قائدي السيارات لمعايير السلامة وتجاهل قوانين المرور.


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