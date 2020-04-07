الثقافة الجزائرية تشكل لجنة لتقديم تعويضات للفنانين المتضررين من كورونا

أعلنت وزيرة الثقافة الجزائرية مليكة بن دودة، أمس الاثنين، عن تشكيل لجنة لتقديم تعويضات للفنانين المتوقفين عن نشاطاتهم جراء تفشي وباء فيروس كورونا.

وأوضحت الوزيرة في تصريحات صحفية، أن اللجنة المشكلة برئاسة نصيرة حشايشية، مديرة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة "أوندا" مكلفة بتنظيم وتقديم التعويضات للفنانين المعنيين من بين المنتسبين الى الديوان في إطار احترام الإجراءات القانونية، وأنهم بصدد التفكير في "أليات جديدة ومختلفة" لتقديم المساعدات المالية لفئات لا تستوعبها القوانين الحالية على مستوى الديوان.

وطمأنت "بن دودة" الفنانين المعنيين بالتعويضات أنه تم استحداث أرضية إلكترونية تسمح لهم بملء الاستمارات والمعلومات المطلوبة للاستفادة من هذه الإعانات دون التنقل الى الديوان.

وفي ردها عن سؤال عن الغلاف المالي المخصص لهذه التعويضات، أوضحت الوزيرة أنه "لم يتم تحديد أي مبلغ"، مشيرة إلى أنه "توجد مبالغ يتم استغلالها بشكل قانوني وشفاف" لفائدة الفنانين المنتسبين.

ويحصي الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة قرابة 24 ألف فنان ومؤلف عضو، حسب الحصيلة الأخيرة لسنة 2019.