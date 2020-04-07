«جرينبيس» تطالب شركات التسليح في ألمانيا بإنتاج مستلزمات طبية

طالبت منظمة "جرينبيس" الدولية شركات التسليح في ألمانيا بإنتاج مستلزمات طبية لمكافحة جائحة كورونا.

وذكرت المنظمة في خطاب مفتوح -اليوم الثلاثاء- أنه بدلا من تصنيع بضائع تسليح، يتعين على هذا القطاع إنتاج مستلزمات طبية ضرورية مثل أجهزة التنفس الاصطناعي وملابس وقاية طبية.

وأشارت المنظمة -في الخطاب- إلى شركة "راينميتال" الألمانية للتسليح، التي أعلنت الأسبوع الماضي عزمها دراسة تركيب مستلزمات طبية، مثل أجهزة التنفس الاصطناعي.

وقال مدير فريق السلام في المنظمة توماس بروير، في البيان: "هذا الوضع الطارئ يتطلب أن تغير شركات التسليح نشاطها، يتعين على هذه الشركات الاستفادة من إمكانيات العمالة الماهرة للغاية لديها في إنتاج بضائع وتقديم خدمات نحتاج إليها بشدة في مكافحة فيروس كورونا".