طرح انتاج شركة غزل المحلة من الكمامات للتعاقد

قرر مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى في اجتماعه العاجل اليوم الثلاثاء صرف النظر عن طرح الكمامات التي أنتجتها الشركة في منافذ بيع الشركة وقرر المجلس طرح الكمامات للبيع بنظام التعاقدات مع الجهات الحكومية وغيرها بموجب عقود يتم توقيعها مع إدارة التعاقدات بالشركة التي تتكفل بتوريد الكميات المطلوبة للجهة المتعاقدة مع وجود فارق في السعر بين الجهات الحكومة و القطاع الخاص على أن يتم تحديد الأسعار في وقت لاحق

وكانت شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، قد بدأت أمس الاثنين أعمال التشغيل التجريبى لخطوط إنتاج الكمامات الطبية المعقمة، والتى يتم تصنيعها بماكينات تم تصنيعها بأيدى فريق من مهندسى وعمال قسم الصيانة.

وأشرف المهندس أشرف عزت رئيس مجلس إدارة الشركة على التشغيل التجريبى لتصنيع أول خط انتاج للماكينات، ونجحت الماكينات المعدلة فى تصنيع 40 كمامة معقمة فى الدقيقة الواحدة بمعدل 2400كمامة فى الساعة.

وأصدر رئيس مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب، تعليمات للمهندس يوسف عمر رئيس قطاعات الغزل والدكتور اسامة عاطف مدير عام القطاع الطبى بالتنسيق مع قطاع الورش الميكانيكية برئاسة المهندس محمد بال، لتشكيل فريق عمل لتصنيع ماكينات لتصنيع الكمامات الطبية، من المعدات والادوات المتاحة بالشركة، والاستعانة بأفكار رجال صيانة ماكينات الغزل بالشركة.

وقام المهندسون والفنيون داخل قسم الورش بعمل تصميم للماكينات، وبدأ العمال فى التنفيذ تحت إشراف المهندس أشرف عزت رئيس مجلس إدارة الشركة، وكثف المهندسون والعمال من اعمالهم للانتهاء من تركيب الماكينات، وبدأت الشركة فى التشغيل التجربي، ونجح عمال المحلة فى تصنيع ماكينة لتصنيع الكمامات وفقا لمعايير الجودة، وتعقيمها تمهيدا للتوسع فى انتاج كميات اكبر لسد احتياجات المستشفيات والسوق واكد رئيس الشركة أن الشركة أنتجت في يومين ما يقرب من ٣٠ ألف كمامة