تايلاند تسجل 38 إصابة وحالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات التايلاندية، تسجيل 38 حالة إصابة جديدة وحالة وفاة بفيروس (كورونا) المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد المصابين في البلاد بلغ حتى الآن 2258، فيما ارتفعت حالات الوفاة إلى 27 حالة، مشيرة إلى انخفاض أعداد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس اليوم مقارنة بيوم أمس الأول الأحد الذي تم خلاله تسجيل 102 حالة، ويوم أمس الاثنين الذي سجل 51 حالة.

يشار إلى أنه يوجد بالعاصمة (بانكوك) أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث تم هناك تسجيل 1201 حالة، وبعدها جزيرة (بوكيت) 138 حالة، تليها (ناونثبوري) 134 حالة.